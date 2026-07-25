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Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Maksimum Capai 34 Derajat

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Maksimum Capai 34 Derajat
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat, pada Sabtu (25/7/2026) didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada pagi hari, kondisi cuaca diprakirakan tetap didominasi cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah. Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum masih berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan.

BMKG juga memprakirakan suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jawa Barat lainnya berada pada kisaran 24 hingga 34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diperkirakan berada di kisaran 28 hingga 90 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga selatan berkecepatan 5–30 kilometer per jam.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini, terutama bagi yang akan beraktivitas di luar ruangan maupun melakukan perjalanan.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
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