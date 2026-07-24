Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini: Didominasi Cerah, Suhu Tembus 34 Derajat

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta, akan didominasi cuaca cerah pada hari ini, Jumat (24/7/2026). Namun, Jakarta Barat diperkirakan mengalami kondisi berawan.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi cerah dengan suhu udara berkisar 27–29 derajat Celsius, dan kelembapan udara 65–71 persen.

Sementara itu, Jakarta Pusat diprakirakan cerah dengan suhu 25–31 derajat Celsius, dan kelembapan 45–68 persen. Untuk Jakarta Utara, cuaca diprediksi cerah dengan suhu berkisar 25–30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 48–70 persen.

Adapun Jakarta Barat menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah ini berada pada kisaran 24–32 derajat Celsius dengan kelembapan 46–68 persen.