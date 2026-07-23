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Harimau Sumatera Ngamuk dan Terkam Pekerja Proyek karena Tersorot Lampu

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |03:00 WIB
Harimau Sumatera Ngamuk dan Terkam Pekerja Proyek karena Tersorot Lampu
Ilustrasi Harimau
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SIAK - Seorang pekerja proyek menjadi korban serangan harimau Sumatera di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Korban bernama Harianto (31) berhasil diselamatkan setelah rekan-rekannya menyorot satwa liar tersebut menggunakan lampu alat berat.

Camat Sungai Apit Tengku Muhtasar membenarkan adanya serangan harimau Sumatera terhadap pekerja di wilayahnya.

"Kejadiannya sekitar pukul 19.30 WIB. Kondisi korban selamat, tetapi mengalami pendarahan cukup hebat. Saat ini korban sedang dalam perjalanan rujukan menuju RSUD Tengku Rafian," ujar Tengku Muhtasar dikutip, Rabu (22/7/2026).

Kronologi bermula saat itu, Harianto berpamitan meninggalkan tempat tinggal sementara para pekerja untuk buang air di area dekat kanal.

Sekitar 10 menit kemudian, rekan-rekan korban mendengar suara teriakan dari arah lokasi Harianto pergi. Mereka langsung keluar untuk mencari sumber suara di tengah kondisi kawasan yang gelap.

Para pekerja kemudian menyalakan mesin dan seluruh lampu alat berat untuk menerangi area sekitar. Saat cahaya diarahkan ke lokasi, mereka melihat seekor harimau Sumatera sedang menerkam Harianto.

Sorotan lampu alat berat diduga membuat harimau terkejut. Satwa liar tersebut kemudian melepaskan korban dan melarikan diri menuju semak-semak.

 

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