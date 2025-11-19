Gaduh Harimau Kurus di Ragunan, Pramono: Itu Punya Saya Pribadi

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku dirinya memiliki harimau yang ditempatkan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta. Diketahui, belakangan ini media sosial (medsos) dihebohkan dengan isu pakan harimau yang dibawa pulang oknum untuk dikonsumsi.

"Itu harimau kebetulan punya saya pribadi. Jadi sekali lagi, itu harimau punya saya pribadi. Selama ini untuk makan juga saya yang ikut ini," kata Pramono, dikutip Rabu (19/11/2025).

Terkait isu pakan hewan yang dibawa pulang, Pramono berjanji akan meninjau langsung ke Ragunan pekan ini. Pramono menyatakan isu yang muncul ini bisa jadi pertanda bahwa hewan pribadinya sedang merindukan dirinya.

"Maka dalam minggu ini saya akan ke sana. Mungkin, mungkin harimaunya kangen sama saya," tuturnya.

Pramono menegaskan video viral yang memperlihatkan kondisi tubuh harimau sangat kurus bukan merupakan hewan Taman Margasatwa Ragunan. Adapun video tersebutlah yang akhirnya memunculkan isu soal pakan hewan yang dibawa pulang oleh oknum.

"Ya saya belum lihat. Nanti kalau saya komentari. Tapi yang beredar kemarin banyak yang kemudian, mohon maaf, itu sebenarnya tidak di Ragunan," tuturnya.

Adapun isu pakan harimau yang dibawa pulang ini berawal dari unggahan akun TikTok @quotes13. Dalam video yang diunggah, terlihat aktivitas harimau yang terus mondar-mandir tanpa henti.