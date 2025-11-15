Isu Pakan Harimau Ragunan Dibawa Pulang, Ini Respons Pramono

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan melakukan kunjungan ke Taman Margasatwa Ragunan, pekan depan. Kunjungan kerja ini ia lakukan untuk memastikan isu perihal pakan untuk Harimau yang dibawa pulang oknum untuk dikonsumsi di rumah.

"Jadi minggu depan saya akan ke Ragunan. Kalau saya jawab sekarang, pasti saya ngarang," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Utara, Sabtu (15/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Pramono mengaku bahwa dia sebenarnya memiliki hewan Harimau yang dititipkan di Ragunan. Maka dia tahu persis perkembangan hewan peliharaan jika memang ada indikasi korupsi.

"Yang kedua, harimaunya itu sebenarnya milik saya pribadi. Jadi saya pasti tahu kalau kemudian ada yang mau dikorupsi untuk itu," ujar dia.

Adapun isu pakan Harimau yang dibawa pulang ini berawal dari unggahan akun TikTok @quotes13. Dari video yang diunggah memperlihatkan aktivitas Harimau yang tengah mondar-mandir tanpa henti.