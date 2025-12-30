BMKG Peringatkan Banjir Rob hingga 10 Januari 2026, Ini Daftar Wilayah Rawan!

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir (rob) di sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada periode 30 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Peringatan ini dikeluarkan seiring terjadinya fenomena fase Perigee, yakni jarak terdekat Bulan dengan Bumi yang terjadi pada 2 Januari 2026, disusul fase Bulan Purnama pada 3 Januari 2026, yang berpotensi meningkatkan ketinggian maksimum air laut.

"Fenomena Perigee dan Bulan Purnama berpotensi meningkatkan pasang maksimum air laut yang dapat menyebabkan banjir pesisir di sejumlah wilayah Indonesia," tulis BMKG, Selasa (30/12/2025).

BMKG mengingatkan, bahwa potensi banjir pesisir secara umum dapat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan wilayah pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, kegiatan di permukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.