HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pasangan Diduga Mesum di Taksi Online, Polisi Lakukan Penyelidikan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |05:34 WIB
Viral Pasangan Diduga Mesum di Taksi Online, Polisi Lakukan Penyelidikan
Pasangan mesum (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan sepasang penumpang, diduga melakukan tindakan tidak senonoh di dalam mobil taksi online. Peristiwa itu disebut terjadi pada Selasa malam, 10 Februari 2026.

Rekaman dashcam yang diunggah pengemudi menunjukkan pasangan tersebut berbaring di kursi belakang. Merasa tidak nyaman, sopir kemudian menegur keduanya.

Dalam unggahannya di Instagram, pengemudi mengaku terkejut atas kejadian tersebut. Ia mempertanyakan sikap penumpang yang dinilai tidak menghormati kendaraan miliknya.

“Bang, minta maaf, memang enggak bisa ditahan sebentar? Ini mobil saya. Jangan di mobil saya,” ujar sopir dalam video tersebut. Penumpang laki-laki terdengar meminta maaf setelah ditegur.

