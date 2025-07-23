Advertisement
HOME NEWS JABAR

Selebgram Lisa Mariana Kembali Dipanggil Polda Jabar Terkait Kasus Video Mesum

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |10:18 WIB
Selebgram Lisa Mariana Kembali Dipanggil Polda Jabar Terkait Kasus Video Mesum
Selebgram Lisa Mariana (LM) akan diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar terkait kasus video mesum dengan pria bertato/Foto: Agus Warsudi-Okezone
BANDUNG – Selebgram Lisa Mariana (LM) akan diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar terkait kasus video mesum dengan pria bertato. Polisi juga akan memeriksa pria bertato yang beradegan mesum dalam video tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan membenarkan Lisa Mariana dan pria bertato berinisial F bakal diperiksa penyidik siang ini. "Betul (Lisa dan pria berinisial F akan diperiksa penyidik), Rabu ya. Biasanya dia siang, Kang," kata Hendra, Rabu (23/7/2025).

Kombes Hendra menyatakan, Lisa Mariana seharusnya diperiksa pada Senin, 21 Juli 2025. Namun, ia meminta penyidik mengundur jadwal pemeriksaan. "LM meminta diundur (pemeriksaan)," ujar Kombes Hendra.

Sebelumnya, Lisa memenuhi panggilan polisi dan menjalani pemeriksaan pada Kamis, 17 Juli 2025. Namun pemeriksaan belum tuntas sehingga penyidik memanggil kembali pada Senin, 21 Juli 2025.

"Kami sudah layangkan pemanggilan kedua sejak Kamis lalu untuk LM. Sebelumnya sempat hadir, tapi pemeriksaan belum tuntas," tutur Hendra.

