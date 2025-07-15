Lisa Mariana Diperiksa 5 Jam di Polda Jabar Terkait Video Mesum, Akui Pemeran Wanita Dirinya!

BANDUNG – Selebgram Lisa Mariana diperiksa selama 5 jam oleh penyidik Ditreskrimsus Siber Polda Jabar. Salah satu pertanyaan utama yang diajukan adalah mengenai identitas perempuan dalam video mesum yang beredar di situs porno.

Lisa mengakui perempuan yang tengah berhubungan badan dengan pria bertato berinisial F dalam video tersebut adalah dirinya.

"Iya, betul," kata Lisa singkat, seraya mengarahkan agar kuasa hukumnya yang menjawab pertanyaan awak media, Selasa (15/7/2025).

Bertua Diana Hutapea, kuasa hukum Lisa, mengatakan kliennya dicecar 30 pertanyaan penyidik terkait dugaan keterlibatannya dalam video yang beredar. Namun, menurutnya, Lisa adalah korban dalam kasus ini.

"Nah, dalam pertanyaan itu semua dijawab Mariana dengan lugas. Kesimpulan yang sudah saya nyatakan tadi di berita acara, bahwa Lisa Mariana adalah korban daripada peredaran video syur ini," ujar Bertua.