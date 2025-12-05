Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Rob Kepung Indramayu: Ribuan Warga Terdampak, Air Capai 60 Cm

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |16:14 WIB
Banjir Rob Kepung Indramayu: Ribuan Warga Terdampak, Air Capai 60 Cm
Banjir rob di Indramayu (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Banjir rob melanda pesisir utara Jawa Barat pada Kamis (4/12/2025). Kali ini, wilayah yang terdampak adalah Kabupaten Indramayu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, bahwa air laut meluap melalui Sungai Perawan dan Sungai Nippon, kemudian menggenangi jalan-jalan di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebut peristiwa ini memberikan dampak luas bagi masyarakat. Ketinggian air sempat meningkat menjadi 50–60 cm dan masuk ke permukiman warga.

“Luapan air pasang berdampak pada 2.568 kepala keluarga atau sekitar 8.033 jiwa, serta merendam sekitar 1.512 unit rumah,” kata Muhari, Jumat (5/12/2025).

Ia menjelaskan, bahwa meski tidak ada korban jiwa, aktivitas masyarakat sempat terganggu akibat tingginya genangan.

“Warga mengevakuasi barang-barang penting sambil menunggu air surut. Saat ini banjir rob telah surut dan masyarakat mulai melakukan pembersihan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
