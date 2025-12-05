Tanggul Bocor di Puncak Banjir Rob, Kondisi Pantai Mutiara Nyaris Setinggi Permukaan Laut

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebutkan bahwa Jumat (5/12/2025) menjadi puncak banjir rob di pesisir utara Jakarta. Salah satu wilayah yang letaknya paling ujung dan langsung berbatasan dengan Teluk Jakarta adalah Pantai Mutiara.

Berdasarkan pantauan Okezone di Pantai Mutiara, terlihat permukaan laut hampir menyamai tinggi tanggul di kawasan perumahan tersebut. Tinggi permukaan air laut hanya berselisih sekitar 20–30 cm dari puncak tanggul.

Kondisi ini terjadi karena air laut di Teluk Jakarta tengah mengalami pasang akibat fase perigee dan bulan purnama. Jika dibandingkan dengan permukaan tanah atau jalan di Pantai Mutiara, permukaan air laut berada lebih tinggi.

Tanggul yang mengelilingi kawasan perumahan elit tersebut terlihat mengalami kebocoran, dengan air laut merembes masuk dari sela-sela tanggul. Ada lebih dari lima titik rembesan yang tampak di sepanjang tanggul Perumahan Pantai Mutiara.