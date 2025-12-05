Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanggul Bocor di Puncak Banjir Rob, Kondisi Pantai Mutiara Nyaris Setinggi Permukaan Laut

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |15:42 WIB
Tanggul Bocor di Puncak Banjir Rob, Kondisi Pantai Mutiara Nyaris Setinggi Permukaan Laut
Tanggul Bocor di Pantai Mutiara (foto: Okezone/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebutkan bahwa Jumat (5/12/2025) menjadi puncak banjir rob di pesisir utara Jakarta. Salah satu wilayah yang letaknya paling ujung dan langsung berbatasan dengan Teluk Jakarta adalah Pantai Mutiara.

Berdasarkan pantauan Okezone di Pantai Mutiara, terlihat permukaan laut hampir menyamai tinggi tanggul di kawasan perumahan tersebut. Tinggi permukaan air laut hanya berselisih sekitar 20–30 cm dari puncak tanggul.

Kondisi ini terjadi karena air laut di Teluk Jakarta tengah mengalami pasang akibat fase perigee dan bulan purnama. Jika dibandingkan dengan permukaan tanah atau jalan di Pantai Mutiara, permukaan air laut berada lebih tinggi.

Tanggul yang mengelilingi kawasan perumahan elit tersebut terlihat mengalami kebocoran, dengan air laut merembes masuk dari sela-sela tanggul. Ada lebih dari lima titik rembesan yang tampak di sepanjang tanggul Perumahan Pantai Mutiara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188019//polri-8hnr_large.jpg
Polairud  Evakuasi Anak-Anak Korban Banjir Rob di Muara Angke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188001//banjir-b19R_large.jpg
Tolong Pak Pramono! Warga Muara Angke Masih Bertahan di Rumah Meski Diterjang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187848//banjir-gASp_large.jpg
Puluhan RT di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara Terendam Banjir Rob, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187747//gubernur_jakarta_pramono_anung-hq6L_large.jpg
Pramono: Puncak Banjir Rob Jakarta Akan Terjadi Besok Pukul 09.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577//perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187147//banjir_di_jakarta-sGvC_large.jpg
BPBD DKI: 11 Kelurahan Jakarta Utara Terancam Banjir Rob Pekan Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement