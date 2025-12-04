Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono: Puncak Banjir Rob Jakarta Akan Terjadi Besok Pukul 09.00 WIB

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |13:09 WIB
Pramono: Puncak Banjir Rob Jakarta Akan Terjadi Besok Pukul 09.00 WIB
Gubernur Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa banjir rob akan terjadi di Jakarta pada 4–6 Desember 2025. Puncak banjir rob diperkirakan terjadi besok, Jumat (5/12/2025), pukul 09.00 WIB.

“Hari ini tanggal 4. Dari kemarin saya sudah mendapatkan data dan sudah menyampaikan ke publik bahwa banjir rob akan terjadi, dan hari ini memang sudah terjadi. Puncak banjir rob itu besok tanggal 5 jam 09.00 pagi,” kata Pramono dalam sambutannya pada acara TPID & TP2DD Provinsi DKI Jakarta di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Ia telah menginstruksikan jajaran Dinas Sumber Daya Air dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi banjir rob, terutama di titik-titik yang diprediksi tergenang.

“Tempat yang sudah kita prediksi akan terkena banjir rob salah satunya adalah Muara Angke, Marunda, dan sebagainya. Karena itu mitigasi bencana menjadi sangat penting,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
