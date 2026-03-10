Pemprov DKI Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi 30.774 Orang

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah kuota mudik gratis tahun ini. Keputusan itu merujuk pada tingginya antusiasme masyarakat dengan mengerahkan 709 bus.

1. Tambah Kuota Mudik Gratis

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan, awalnya kuota mudik hanya untuk 26.000 orang. Namun, setelah proses verifikasi, angka tersebut melonjak drastis.

"Jumlah pemudiknya mengalami kenaikan. Yang awalnya hanya kita perkirakan 26.000, tetapi karena antusiasme yang tinggi, sekarang yang sudah terverifikasi dan kita sepakati jumlahnya menjadi 30.774 pemudik," ujar Pramono Anung di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

Naiknya jumlah kuota pemudik ini diikuti penambahan armada bus demi mengakomodasi warga. Keberangkatan dipusatkan di Monas pada 17 Maret 2026.

"Jadi sekarang 709 bus yang dipersiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Itulah yang tadi diputuskan dalam rapat," tutur Pramono.