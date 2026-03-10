Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi 30.774 Orang

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |12:51 WIB
Pemprov DKI Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi 30.774 Orang
Pemprov DKI Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi 30.774 Orang (Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah kuota mudik gratis tahun ini. Keputusan itu merujuk pada tingginya antusiasme masyarakat dengan mengerahkan 709 bus. 

1. Tambah Kuota Mudik Gratis

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan, awalnya kuota mudik hanya untuk 26.000 orang. Namun, setelah proses verifikasi, angka tersebut melonjak drastis. 

"Jumlah pemudiknya mengalami kenaikan. Yang awalnya hanya kita perkirakan 26.000, tetapi karena antusiasme yang tinggi, sekarang yang sudah terverifikasi dan kita sepakati jumlahnya menjadi 30.774 pemudik," ujar Pramono Anung di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026). 

Naiknya jumlah kuota pemudik ini diikuti penambahan armada bus demi mengakomodasi warga. Keberangkatan dipusatkan di Monas pada 17 Maret 2026. 

"Jadi sekarang 709 bus yang dipersiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Itulah yang tadi diputuskan dalam rapat," tutur Pramono. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205684/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-L4cN_large.jpg
Pramono Sebut Curah Hujan Sangat Tinggi, 1.200 Pompa Disiagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205605/pramono-ldzG_large.jpg
Soal Pendatang Pascalebaran, Pramono: Jakarta Terbuka bagi Siapa pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205458/pramono_anung-S1z9_large.jpg
Perang Iran Vs AS-Israel, Pramono Jamin Stok Beras hingga Daging di Jakarta Aman 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205457/lapangan_padel_disegel-mjqG_large.jpg
206 Lapangan Padel di Jakarta Kena Sanksi, dari Peringatan Tertulis hingga Disegel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205425/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-3YK9_large.jpg
Pramono Minta Warga Jakarta Tak Panik soal BBM, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205330/tpu-fXgp_large.jpg
Pemprov DKI Sediakan Layanan Pemakaman Gratis di 82 TPU, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement