Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Pendatang Pascalebaran, Pramono: Jakarta Terbuka bagi Siapa pun

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |23:30 WIB
Soal Pendatang Pascalebaran, Pramono: Jakarta Terbuka bagi Siapa pun
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: IMG)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta tetap terbuka bagi siapa pun sehingga tidak akan melakukan skrining atau yustisi bagi warga yang hendak datang ke Jakarta pasca Idul Fitri 2026.

"Jakarta tetap akan terbuka bagi siapapun sehingga saya tidak akan memerintahkan untuk mengadakan yustisi ataupun screening untuk itu," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Pramono menambahkan, ruang bekerja di Jakarta juga terbuka, namun mengingat kondisi dunia saat ini, masyarakat perlu berhati-hati dalam mencari pekerjaan. Ia menyinggung konflik global, seperti perang Ukraina-Rusia dan ketegangan di Timur Tengah antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran.

"Ruang untuk bekerja di Jakarta juga terbuka, tetapi memang dalam kondisi dunia yang seperti ini, kita harus perlu kehati-hatian," tuturnya.

Selain itu, Pramono memastikan Jakarta telah mempersiapkan kebutuhan utama menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2026, termasuk stok pangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205458/pramono_anung-S1z9_large.jpg
Perang Iran Vs AS-Israel, Pramono Jamin Stok Beras hingga Daging di Jakarta Aman 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205457/lapangan_padel_disegel-mjqG_large.jpg
206 Lapangan Padel di Jakarta Kena Sanksi, dari Peringatan Tertulis hingga Disegel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205425/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-3YK9_large.jpg
Pramono Minta Warga Jakarta Tak Panik soal BBM, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205330/tpu-fXgp_large.jpg
Pemprov DKI Sediakan Layanan Pemakaman Gratis di 82 TPU, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204709/lapangan_padel_di_pulomas_disegel-Z9nQ_large.jpg
Tak Berizin, Lapangan Padel di Kembangan Disegel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204644/pramono_anung-seI4_large.jpg
Pramono Bantah Gaji Nakes di Jakarta Tak Pernah Naik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement