Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Minta Warga Jakarta Tak Panik soal BBM, Ini Alasannya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |19:40 WIB
Pramono Minta Warga Jakarta Tak Panik soal BBM, Ini Alasannya
Pramono Minta Warga Jakarta Tak Panik soal BBM, Ini Alasannya (Okezone/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berharap warga Ibu Kota tak khawatir soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) usai gejolak di kawasan Timur Tengah (Timteng). Ia menyebut Ibu Kota akan menjadi prioritas utama dari pemerintah pusat terkait stok BBM.

"Kalau BBM, Jakarta tentunya selalu menjadi prioritas untuk apa stoknya, karena kami juga punya stok sendiri," kata Pramono di Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).

Ia menyebutkan, stok BBM di Jakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H masih terbilang aman. Karena itu, ia berharap tak terjadi panic buying karena BBM di Jakarta.

"Dalam rangka menyambut Idul Fitri terutama bagi yang mudik, walaupun saya tetap mendorong untuk mudik ke Jakarta supaya BBM-nya juga tidak dibuang ke mana-mana, maka mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia meyakini tak akan terjadi panic buying BBM di Ibu Kota. 

"Karena saya meyakini di Jakarta tidak akan ada panic buying untuk urusan BBM," kata Pramono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205330/tpu-fXgp_large.jpg
Pemprov DKI Sediakan Layanan Pemakaman Gratis di 82 TPU, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204709/lapangan_padel_di_pulomas_disegel-Z9nQ_large.jpg
Tak Berizin, Lapangan Padel di Kembangan Disegel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204644/pramono_anung-seI4_large.jpg
Pramono Bantah Gaji Nakes di Jakarta Tak Pernah Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204642/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-12oT_large.jpg
JPO Sarinah Dulu Dibongkar Anies, Kini Direvitalisasi Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204638/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-y8Sl_large.jpg
Pramono Resmikan JPO Sarinah Usai Direvitalisasi, Kini Dilengkapi Lift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3204011/padel-YcFR_large.jpg
Bongkar 185 Lapangan Padel Tak Miliki Dokumen PBG, Satpol PP DKI Tunggu Instruksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement