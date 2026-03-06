Pramono Minta Warga Jakarta Tak Panik soal BBM, Ini Alasannya

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berharap warga Ibu Kota tak khawatir soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) usai gejolak di kawasan Timur Tengah (Timteng). Ia menyebut Ibu Kota akan menjadi prioritas utama dari pemerintah pusat terkait stok BBM.

"Kalau BBM, Jakarta tentunya selalu menjadi prioritas untuk apa stoknya, karena kami juga punya stok sendiri," kata Pramono di Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).

Ia menyebutkan, stok BBM di Jakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H masih terbilang aman. Karena itu, ia berharap tak terjadi panic buying karena BBM di Jakarta.

"Dalam rangka menyambut Idul Fitri terutama bagi yang mudik, walaupun saya tetap mendorong untuk mudik ke Jakarta supaya BBM-nya juga tidak dibuang ke mana-mana, maka mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia meyakini tak akan terjadi panic buying BBM di Ibu Kota.

"Karena saya meyakini di Jakarta tidak akan ada panic buying untuk urusan BBM," kata Pramono.