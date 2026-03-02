Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Pramono Resmikan JPO Sarinah Usai Direvitalisasi, Kini Dilengkapi Lift

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |22:57 WIB
Pramono Resmikan JPO Sarinah Usai Direvitalisasi, Kini Dilengkapi Lift
Pramono Resmikan JPO Sarinah Usai Direvitalisasi, Kini Dilengkapi Lift (Danandaya Arya)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Akses penyeberangan ini dulu diresmikan Ali Sadikin saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 1968.

Saat ini JPO tersebut belum terhubung langsung ke Mal Sarinah karena aksesnya baru sampai ke area pedestrian pusat perbelanjaan itu. Hal itu lantaran pengelola mal masih ingin mempertahankan kondisi bangunan yang berstatus cagar budaya.

"Sebenarnya kami sudah menawarkan JPO ini masuk langsung ke Sarinah. Tetapi kan Sarinah heritage, cagar budaya. Sehingga mereka masih ingin mempertahankan itu," kata Pramono di area JPO Sarinah, Senin (2/3/2026).

Namun, Pramono mempersilakan JPO tersebut dapat terkoneksi langsung dengan Mal Sarinah guna memudahkan akses masyarakat. Kalaupun nantinya bisa terkoneksi, Pramono menyebut hal tersebut akan menguntungkan pihak mal.

"Tetapi tadi saya diskusi dengan Pak Asisten Pembangunan untuk dijajaki kembali apakah mereka bersedia kalau kemudian ini kita teruskan sampai dengan masuk di Sarinah. Sebab kalau ini bisa masuk di Sarinah, bagi Sarinah juga menguntungkan," ucap dia. 

Dalam kesempatan itu, Pramono mengungkap bangunan yang memiliki nilai sejarah ini ia revitalisasi agar ramah terhadap disabilitas. Kini JPO tersebut dilengkapi lift untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas.

 

Telusuri berita news lainnya
