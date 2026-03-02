MUI Desak Indonesia Keluar BoP Pasca AS Serang Iran, Ini Respons Gerindra

JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, meyakini Presiden Prabowo Subianto menyimak seluruh pandangan masyarakat yang berkembang pasca Amerika Serikat (AS) menyerang Iran.

Hal tersebut disampaikan Muzani merespons desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta Indonesia mundur dari Board of Peace (BoP) setelah serangan AS terhadap Iran.

"Ya, saya kira Presiden sudah tahu (MUI mendesak Indonesia keluar dari BoP)," ujar Muzani saat ditemui di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Muzani mengatakan, Presiden Prabowo menyimak semua pandangan masyarakat yang berkembang terkait keanggotaan Indonesia di BoP.

"Semua pandangan yang berkembang di masyarakat akibat dari situasi ini Presiden menyimak dengan saksama, memperhatikan dengan saksama tentang hal ini," tuturnya.