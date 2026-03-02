Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pejabat Senior: Iran Tidak Akan Bernegosiasi dengan AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |14:10 WIB
Pejabat Senior: Iran Tidak Akan Bernegosiasi dengan AS
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEHERAN – Iran tidak akan terlibat dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS), demikian ditegaskkan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani pada Senin, (2/3/2026). Dia membantah klaim bahwa Teheran Teheran telah berupaya memulai kembali negosiasi dengan Washington.

Melalui platform media sosial X, Larijani menanggapi laporan yang menyatakan bahwa Iran telah membuat inisiatif baru untuk bernegosiasi dengan AS.

Merujuk pada laporan Al Jazeera, yang mengutip The Wall Street Journal, yang mengklaim Larijani mencoba untuk melanjutkan negosiasi dengan Washington melalui Oman, ia mencatat: “Kami tidak akan bernegosiasi dengan AS.”

Dalam unggahan terpisah, Larijani juga menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang Iran.

Mengkritik Trump karena membawa kawasan itu ke dalam kekacauan dengan “ilusi kosong,” Larijani mengatakan: “Dia sekarang khawatir tentang kerugian lebih lanjut dari tentara Amerika. Dengan delusinya sendiri, dia telah mengubah slogan ‘Amerika Pertama’ menjadi ‘Israel Pertama’ dan mengorbankan pasukan Amerika untuk nafsu kekuasaan Israel.”

 

