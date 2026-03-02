Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Klaim Serangan ke Pangkalan AS Sebabkan Lebih dari 560 Korban

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |11:35 WIB
Iran Klaim Serangan ke Pangkalan AS Sebabkan Lebih dari 560 Korban
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengatakan bahwa serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah sejauh ini telah menyebabkan setidaknya 560 korban tewas dan terluka. Klaim ini bertentangan dengan pernyataan resmi dari militer AS, yang menyatakan bahwa jumlah korban kurang dari 10 orang.

Sebelumnya, IRGC mengatakan bahwa 200 personel militer AS tewas dalam tahap-tahap awal serangan ke berbagai pangkalan AS di Timur Tengah. Tidak dijelaskan apakah angka 560 korban yang diklaim IRGC seluruhnya berasal dari militer AS.

“Akibat serangan rudal terhadap pangkalan-pangkalan Amerika, setidaknya 200 personel militer AS tewas dan terluka,” lapor kantor berita Tasnim pada Sabtu (28/2/2026), mengutip pernyataan dari IRGC.

Pernyataan terbaru dari IRGC menyebut bahwa serangan drone dan rudal Iran telah sepenuhnya melumpuhkan sebuah pangkalan AS di Kuwait dan merusak pangkalan lainnya. Serangan drone telah menyebabkan "kerusakan parah" pada pangkalan angkatan laut AS di Pelabuhan Mina Salman, Bahrain.

Sementara itu, pada Minggu (1/3/2026), militer AS mengumumkan angka yang jauh lebih kecil, mengatakan bahwa tiga anggota militer Amerika tewas dan lima lainnya luka parah selama serangan Iran terhadap AS.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/40/3204478//viktor_axelsen-9h6K_large.jpg
Update Kondisi Viktor Axelsen, Eks Raja Bulu Tangkis Dunia yang Terjebak Konflik AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/18/3204452//perang_iran-dN0X_large.jpg
Khamenei Tewas, Ini Rekam Jejak Agresi AS terhadap Iran Selama 7 Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/18/3204448//iran-6Kc4_large.jpg
Kemlu RI Siapkan Opsi Kedaruratan Lindungi WNI di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204447//ichsanuddin_noorsy-N0rE_large.jpg
Dampak Perang AS-Israel Versus Iran terhadap Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/18/3204446//perang_iran-tsdK_large.jpg
Iran Bombardir Yerusalem Barat Israel, 6 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204433//pemimpin_tertinggi_iran_ayatollah_ali_khamenei-eEyL_large.jpg
Reaksi 3 Pemimpin Dunia atas Serangan AS-Israel Tewaskan Ali Khamenei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement