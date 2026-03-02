Khamenei Tewas, Ini Rekam Jejak Agresi AS terhadap Iran Selama 7 Dekade

JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menargetkan lokasi sipil dan mengakibatkan wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.

“Dengan sangat disesalkan, dalam serangan biadab tersebut, Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, mencapai kesyahidan di kantor beliau,” tulis pernyataan dalam Siaran Pers Nomor 2 Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta, dikutip Senin (2/3/2026).

Pihak Kedubes Iran menegaskan tindakan agresi yang dilakukan di tengah bulan suci Ramadhan merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan nasional. Dalam pernyataan tersebut, Kedubes Iran juga memaparkan dampak kemanusiaan yang disebut sangat fatal. Rudal Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menghancurkan sekolah-sekolah dan permukiman warga.

“Dalam serangan brutal tersebut, sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total dan hampir 200 anak perempuan tak berdosa mencapai kesyahidan,” lanjut pernyataan tersebut.

Kedubes Iran kemudian memaparkan daftar panjang rekam jejak agresi dan intervensi AS terhadap Iran selama tujuh dekade terakhir untuk menunjukkan pola yang dinilai konsisten.

Berikut rekam jejak agresi AS terhadap Iran dalam tujuh dekade: