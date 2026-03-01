Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Bentuk Dewan Kepemimpinan Usai Ali Khamenei Gugur dalam Serangan AS-Israel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |20:09 WIB
Iran Bentuk Dewan Kepemimpinan Usai Ali Khamenei Gugur dalam Serangan AS-Israel
Iran Bentuk Dewan Kepemimpinan Usai Ali Khamenei Gugur dalam Serangan AS-Israel (Ist)
JAKARTA - Seorang pemimpin agama di Dewan Penjaga Konstitusi, Alireza Arafi, ditunjuk sebagai anggota dewan kepemimpinan Iran. Dewan tersebut merupakan badan yang bertugas untuk menjalankan peran pemimpin tertinggi hingga Majelis Ahli memilih pemimpin baru.

Diketahui, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei meninggal dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Sabtu (28/2/2026).

Dengan penunjukan ini, ⁠Arafi akan menjadi bagian dari dewan kepemimpinan sementara bersama Presiden Iran Pezeshkian dan Ketua Mahkamah Agung Mohseni-Ejei.

IRGC dan kepala keamanan Ali Larijani juga diperkirakan akan memainkan peran penting. Namun, masih harus dilihat di mana keseimbangan kekuasaan berada.

Sementara itu, panglima tertinggi IRGC telah dibunuh untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari setahun. Pemimpin berikutnya dari pasukan militer dan ekonomi elite tersebut belum diumumkan.

Saluran Telegram yang terkait IRGC menyebutkan wakil kepala Ahmad Vahidi, yang diangkat ke posisi tersebut oleh Khamenei dua bulan lalu, sebagai kandidat yang kemungkinan besar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

