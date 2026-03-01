Menhan Iran dan Komandan IRGC Dikabarkan Tewas dalam Serangan Israel

TEHERAN – Menteri Pertahanan (Menhan) Iran Amir Nasirzadeh dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Mohammad Pakpour, dikabarkan tewas dalam serangkaian serangan yang dilancarkan Israel.

Kabar ini dikonfirmasi dua sumber yang memahami operasi militer Israel serta satu sumber regional.

Melansir Alarabiya, Sabtu (28/2/2026), menurut keterangan seorang pejabat militer Israel, serangan udara gabungan antara Israel dan Amerika Serikat (AS) ini telah direncanakan selama berbulan-bulan.

Operasi tersebut menargetkan sejumlah lokasi yang menjadi tempat pertemuan para pejabat tinggi Iran, yang akhirnya menewaskan beberapa tokoh senior.



“Tiga lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya rezim teror Iran diserang secara serentak. Beberapa tokoh senior yang sangat penting bagi manajemen kampanye militer dan tata kelola rezim telah dieliminasi,” ujar pejabat Israel tersebut.

Hingga saat ini, operasi tersebut dilaporkan menyasar figur-figur kunci yang dianggap krusial dalam struktur pemerintahan dan pertahanan Iran.



(Arief Setyadi )

