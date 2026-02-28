Murka! Iran Bakal Beri Pelajaran Setimpal ke AS dan Israel

IRAN - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan pesan bernada tegas dan menantang melalui media sosial resminya terkait situasi ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

"Perang Netanyahu dan Trump terhadap Iran sepenuhnya tidak berdasar, ilegal, dan tidak sah," ujar Araghchi, melansir Aljazeera, Sabtu (28/2/2026).

Ia menambahkan kritik tajam terhadap kebijakan luar negeri AS saat ini, dengan menyatakan, "Trump telah mengubah prinsip 'America First' menjadi 'Israel First' – yang mana selalu berarti 'America Last' (Amerika Terakhir)."

Lebih lanjut, Araghchi menegaskan kesiapan militer negaranya dalam menghadapi ancaman serangan. "Angkatan Bersenjata kami yang perkasa telah bersiap untuk hari ini dan akan mengajarkan para agresor pelajaran yang setimpal bagi mereka," tegasnya.

Dalam unggahan tersebut, Araghchi juga menyertakan tangkapan layar (screenshot) cuitan lama Donald Trump dari tahun 2012. Cuitan tersebut berbunyi: "Sekarang setelah angka jajak pendapat Obama merosot tajam – perhatikan dia akan meluncurkan serangan ke Libya atau Iran. Dia sedang putus asa."

(Arief Setyadi )

