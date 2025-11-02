Iran Ancam Israel Akan Alami Kekalahan Berat Dalam Perang Baru

TEHERAN – Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, mengeluarkan peringatan keras kepada rezim Zionis Israel. Iran siap menghadapi segala kemungkinan dan Israel akan menderita kekalahan yang berat dan tak terperbaiki dalam perang berikutnya.

Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Araghchi mengatakan Iran telah mengambil pelajaran penting dari permusuhan baru-baru ini.

“Kami lebih siap di semua tingkatan. Israel akan mengalami kekalahan lagi dalam setiap perang di masa depan,” tambahnya, Minggu (2/11/2025).

Republik Islam Iran telah belajar banyak dari perang baru-baru ini dan berhasil menguji coba rudal-rudalnya dalam kondisi medan perang yang nyata.

Lebih lanjut Araghchi menyatakan rezim Zionis berusaha memperluas konflik dengan menyerang instalasi energi Iran. Namun, Teheran berhasil mengelola konfrontasi dan mencegahnya meluas ke seluruh kawasan.