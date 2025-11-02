Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Ancam Israel Akan Alami Kekalahan Berat Dalam Perang Baru

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |03:11 WIB
Iran Ancam Israel Akan Alami Kekalahan Berat Dalam Perang Baru
Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi/Foto: Kemlu Iran
A
A
A

TEHERAN – Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, mengeluarkan peringatan keras kepada rezim Zionis Israel. Iran siap menghadapi segala kemungkinan dan Israel akan menderita kekalahan yang berat dan tak terperbaiki dalam perang berikutnya.

Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Araghchi mengatakan Iran telah mengambil pelajaran penting dari permusuhan baru-baru ini.

“Kami lebih siap di semua tingkatan. Israel akan mengalami kekalahan lagi dalam setiap perang di masa depan,” tambahnya, Minggu (2/11/2025).

Republik Islam Iran telah belajar banyak dari perang baru-baru ini dan berhasil menguji coba rudal-rudalnya dalam kondisi medan perang yang nyata.

Lebih lanjut Araghchi menyatakan rezim Zionis berusaha memperluas konflik dengan menyerang instalasi energi Iran. Namun, Teheran berhasil mengelola konfrontasi dan mencegahnya meluas ke seluruh kawasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154464/israel-ZTh3_large.jpg
Serangan Israel Hantam Wilayah Dekat Klinik di Gaza, 10 Anak Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154452/israel-I35U_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 82 Warga Palestina saat Perundingan Gencatan Senjata 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/18/3152099/iran-lcfR_large.jpg
Kisah Reza Pahlavi, Mantan Putra Mahkota Iran yang Setia Dukung Israel dan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/18/3151503/noshir_gowadia-rwC8_large.jpg
Nasib Pahit Noshir Gowadia: dari Insinyur Jet Siluman B-2 Penghancur Iran, Berakhir di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151383/rapat_komisi_i-lz4O_large.jpg
Indonesia Kecam AS, Instalasi Nuklir Tidak Boleh Dijadikan Target Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/18/3151172/iran_serang_israel-hHGa_large.jpg
Iran Gelar Pemakaman Jenderal dan Ilmuwan Nuklir yang Dibunuh, Teriakan Matilah Israel Bergema di Teheran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement