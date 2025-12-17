JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta hujan pada hari ini, Rabu (17/12/2025), berawan. Hampir seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.
Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Pusat diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 26-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 62-85 persen.
Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 65-88 persen.
Hujan dengan intensitas ringan juga diprakirakan mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 25-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 67-88 persen.
Jakarta Timur diramal hujan ringan. Suhu udara berkisar 26-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 61-85%.
Kepulauan Seribu juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara 27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 82-86%.
Di sisi lain, wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan hari ini. Suhu udara berkisar antara 26-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 65-85 persen.
(Erha Aprili Ramadhoni)