BMKG Prediksi Hujan Guyur Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini

BMKG Prediksi Hujan Guyur Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta hujan pada hari ini, Rabu (17/12/2025), berawan. Hampir seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Pusat diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 26-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 62-85 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 65-88 persen.

Hujan dengan intensitas ringan juga diprakirakan mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 25-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 67-88 persen.

Jakarta Timur diramal hujan ringan. Suhu udara berkisar 26-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 61-85%.

Kepulauan Seribu juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara 27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 82-86%.

Di sisi lain, wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan hari ini. Suhu udara berkisar antara 26-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 65-85 persen.



(Erha Aprili Ramadhoni)