Pelaku Juga Terkena Air Keras Usai Serang Aktivis KontraS Andrie Yunus

JAKARTA – Sebuah botol yang diduga digunakan untuk menyimpan air keras untuk disiramkan kepada aktivis KontraS, Andrie Yunus ditemukan. Botol ini ditemukan saat tim Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyisir lokasi kejadian.

Perwakilan TAUD, Airlangga Julio menjelaskan, bahwa botol itu berwarna ungu dan menyerupai tumbler. Menurutnya, hal ini selaras dengan rekaman CCTV di mana ada rekaman botol itu terbuang.

"Botol tersebut berwarna ungu dan mungkin saja itu tumblr karena tebal. Dan kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV, terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku," ujar Julio dalam konferensi pers, Senin (16/3/2026).

Julio menjelaskan, barang bukti ini belum dijelaskan oleh pihak kepolisian. Oleh sebab itu, barang bukti ini kemudian langsung diserahkan kepada tim Resmob Polda Metro Jaya untuk segera ditindaklanjuti.

"Kami menggarisbawahi bahwa ini penting sekali untuk segera didalami lebih lanjut dan juga dilihat apakah ada tambahan-tambahan dari scientific crime investigation yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk botol tersebut," kata Julio.

Julio melanjutkan, tim TAUD juga menduga para pelaku terkena air keras yang disiramnya sendiri. Hal ini terindikasi dari temuan botol itu serta temuan helm oleh polisi yang diduga digunakan oleh pelaku.