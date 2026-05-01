Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir!

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |05:10 WIB
Cuaca Jabodetabek Hujan (foto: Okezone)
JAKARTA - Cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal sejak dini hari, pada Jumat 1 Mei 2026. 

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, menjelang siang hari, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, serta wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Bahkan, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor, dan Kabupaten serta Kota Bekasi.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berada di kisaran 20–30°C, sedangkan wilayah lainnya berkisar antara 24–32°C. Kelembapan udara cukup tinggi, yakni 68–96%, dengan arah angin dari timur laut hingga timur berkecepatan 5–25 km/jam.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang dapat berdampak pada genangan air, pohon tumbang, hingga gangguan aktivitas harian.

