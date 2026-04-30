Waspada! Banjir Rob Intai 15 Wilayah Pesisir Indonesia hingga Mei 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |10:29 WIB
Ilustrasi banjir pesisir (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau banjir rob yang diprediksi akan melanda sejumlah wilayah pesisir di Indonesia hingga 13 Mei 2026.

"Adanya fenomena fase Bulan Purnama pada 2 Mei 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia," tulis BMKG dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

BMKG mengingatkan potensi banjir pesisir ini secara umum dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan wilayah pesisir, seperti kegiatan bongkar muat, aktivitas di permukiman pesisir, serta kegiatan tambak garam dan perikanan darat.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan pembaruan informasi cuaca maritim dari BMKG," imbaunya.

Berikut lokasi dan waktu potensi banjir rob:

Pesisir Sumatera Utara (28 April - 5 Mei 2026)

Pesisir Medan Belawan

Pesisir Medan Labuhan

Pesisir Medan Marelan

Pesisir Kepulauan Riau

Pesisir Batam: 1 - 5 Mei 2026

Pesisir Dabo Singkep: 4 - 11 Mei 2026

Pesisir Karimun: 1 - 7 Mei 2026

Pesisir Bintan: 1 - 8 Mei 2026

Pesisir Kepulauan Bangka Belitung (5 - 9 Mei 2026)

Pesisir Bangka

Pesisir Belitung

Pesisir Banten

      
Topik Artikel :
BMKG Banjir rob banjir
