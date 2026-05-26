Banjir Rendam Exit Tol Andara, Lalu Lintas di Pondok Labu Tersendat

JAKARTA - Banjir merendam kawasan Exit Tol Andara, tepatnya di Jalan Margasatwa-Andara Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa (26/5/2026) sore. Akibat genangan tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau tersendat.

Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @lbj_jakarta, genangan air terlihat merendam ruas jalan dengan ketinggian diperkirakan mencapai bawah lutut orang dewasa. Kondisi itu membuat sejumlah kendaraan, khususnya sepeda motor, kesulitan melintas.

Pengendara tampak memperlambat laju kendaraannya saat melewati lokasi genangan untuk menghindari risiko terjatuh atau mogok akibat banjir.

Situasi tersebut juga menyebabkan antrean kendaraan di sekitar kawasan Exit Tol Andara dan Jalan Margasatwa-Pondok Labu.

Pengendara yang melintas diimbau berhati-hati dan mencari jalur alternatif apabila kondisi genangan belum surut.

(Arief Setyadi )

