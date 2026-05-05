115 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini, Terbanyak di Jaksel

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sebanyak 115 RT di Jakarta terendam banjir pada Selasa (5/5/2025) pukul 07.00 WIB. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi yang mengguyur Ibu Kota.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 115 RT dan 4 ruas jalan tergenang," ucap Kapusdatin BPBD DKI Jakarta M Yohan, Selasa (5/5/2026).

Ia menyampaikan, ketinggian air berkisar antara 15 hingga 240 cm. Selain intensitas yang hujan tinggi, banjir dipicu luapan sejumlah aliran sungai. Ini di antaranya Kali Krukut, Kali Grogol Mampang, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Keuangan, Kali Mampang, serta Kali Ciliwung.

Sebanyak 115 RT yang terendam banjir itu tersebar di 3 wilayah Kota Administrasi. Di Jakarta Barat, terdapat 15 RT terendam. Sebarannya di Kelurahan Kedaung Kali Angke sebanyak 3 RT, Kelurahan Rawa Buaya 2 RT. Kelurahan Kedoya Selatan 4 RT, Kelurahan Joglo 1 RT, serta Kelurahan Kembangan Selatan 5 RT.

Jakarta Selatan paling terdampak banjir pada pagi ini. Total 78 RT terendam di Jaksel. Berikut sebarannya

- Kelurahan Cilandak Barat: 1 RT

- Kelurahan Pondok Labu: 1 RT

- Kelurahan Tanjung Barat: 2 RT

- Kelurahan Cipete Utara: 3 RT

- Kelurahan Petogogogan: 37 RT

- Kelurahan Bangka: 1 RT

- Kelurahan Pela Mampang: 9 RT

- Kelurahan Rawajati: 4 RT

- Kelurahan Cilandak Timur: 3 RT

- Kelurahan Pejaten Timur: 8 RT

- Kelurahan Bintaro: 6 RT

- Kelurahan Pesanggrahan: 2 RT

- Kelurahan Ulujami: 1 RT