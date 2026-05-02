HOME NEWS MEGAPOLITAN

12 RT di Petogogan Jaksel Terendam Banjir Imbas Kali Krukut Meluap

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |19:42 WIB
12 RT di Petogogan Jaksel Terendam Banjir Imbas Kali Krukut Meluap (Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat 12 RT di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terendam banjir pada Sabtu (2/5/2026) pukul 18.00 WIB. Banjir dilaporkan setinggi 20 cm menggenangi pemukiman warga tersebut.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 12 RT terdampak di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Ketinggian 20 cm," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, Sabtu (2/5/2026).

Ia menyebutkan, genangan itu disebabkan meluapnya Kali Krukut akibat curah hujan yang tinggi.

"Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut," ucapnya. 

BPBD DKI Jakarta juga menyampaikan, Jalan Ciledug Raya (ITC Cipulir), Jakarta Selatan yang sebelumnya tergenang, saat ini sudah surut.

Sebagai upaya penanganan pasca banjir terjadi, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel ke lokasi banjir. BPBD DKI juga berkoordinasi dengan unsur terkait untuk menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

BPBD DKI mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
