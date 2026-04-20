Banjir Kembali Terjang Kebon Pala Jaktim, Ketinggian Air Sempat Nyaris 2 Meter

JAKARTA - Banjir kembali melanda permukiman warga di Kebon Pala, Jakarta Timur pada Senin (20/4/2026). Ketinggian banjir sempat mencapai 175 cm. Banjir mulai menggenangi kawasan tersebut sejak pukul 03.00 WIB.

"Banjir dari jam 3 tadi pagi, penyebabnya itu adalah luapan Sungai Ciliwung karena curah hujan juga," kata warga setempat.

Menurutnya, banjir kini berangsur-angsur surut setelah sebelumnya menyentuh angka 175 cm. "Sekarang sudah mulai surut, sekitar 1,5 (meter) lah," imbuhnya.

Dalam video yang diterima Okezone, sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu plastik.

Terlihat juga siswa SD berpakaian lengkap yang diduga hendak berangkat sekolah dievakuasi menggunakan perahu tersebut.

(Arief Setyadi )

