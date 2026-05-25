26 RT di Jaktim Masih Terendam Banjir Pagi Ini

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 26 RT di Ibu Kota masih terendam banjir pada Senin (25/5/2026) hingga pukul 09.00 WIB. Jumlah RT yang masih terendam banjir tersebut berada di Jakarta Timur.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 26 RT,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, Senin.

Dari jumlah keseluruhan, Kelurahan Kampung Melayu menjadi wilayah dengan jumlah RT paling banyak terendam banjir. Tercatat hingga pukul 09.00 WIB masih terdapat 16 RT yang terdampak.

Selain itu, banjir di Jakarta Timur juga masih merendam 7 RT di Kelurahan Cawang, 2 RT di Kelurahan Bidara Cina, dan 1 RT di Kelurahan Cililitan.

Marulitua menyampaikan telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

BPBD DKI mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

(Arief Setyadi )

