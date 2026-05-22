Sedimentasi Kian Parah, Situ Bulakan Tangerang Dikeruk Antisipasi Banjir Besar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |14:44 WIB
TANGERANG – Kapasitas tampung Situ Bulakan, Kecamatan Periuk,Tangerang saat ini terus menurun akibat sedimentasi yang menumpuk selama bertahun-tahun. Dari kapasitas sekitar 350 ribu meter kubik, pemerintah menargetkan daya tampung situ meningkat menjadi 600 ribu meter kubik setelah normalisasi rampung.

Pemkot Tangerang bersama Pemprov Banten melakukan normalisasi Situ Bulakan sebagai langkah serius mengurangi risiko banjir yang selama ini kerap melanda kawasan permukiman warga.

Fokus pengerjaan dilakukan melalui pengangkatan sedimentasi dan penurapan area situ yang dinilai mengalami pendangkalan cukup parah.

“Kami memantau langsung proses normalisasi Situ Bulakan. Sedimentasi yang terjadi membuat kapasitas air menurun drastis,” kata Gubernur Banten Andra Soni bersama Wali Kota Tangerang Sachrudin saat meninjau langsung proses normalisasi, dikutip, Jumat (22/5/2026).

“Melalui pengerukan ini diharapkan volume tampung meningkat sehingga bisa mengurangi limpasan air ke permukiman warga,” ujar Andra.

Namun tidak hanya Situ Bulakan, pihaknya juga menyoroti pentingnya normalisasi Sungai Cirarab yang menjadi jalur utama aliran air di wilayah Tangerang Raya. Koordinasi lintas daerah disebut menjadi kunci agar penanganan banjir berjalan maksimal.

“Sungai Cirarab menjadi bagian penting dalam pengendalian banjir. Karena itu kami meminta seluruh dinas terkait di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Provinsi Banten terus berkoordinasi,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan penanganan serius dan kolaborasi lintas wilayah.

 

Topik Artikel :
Hujan tangerang banjir
