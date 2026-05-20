Viral Teror Pocong di Tangerang Buat Warga Resah, Polisi Gelar Patroli

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |14:19 WIB
Warga Tangerang diresahkan oleh teror pocong.
JAKARTA - Masyarakat Tangerang diresahkan dengan munculnya teror pocong. Diduga pelaku memiliki modus untuk melakukan aksi kejahatan.

Peristiwa itu viral di media sosial (medsos). Polresta Tangerang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada.

"Tingkatkan kewaspadaan, namun tenang dan tidak panik, serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum tervalidasi dengan tidak menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya," kata Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Rabu (20/5/2026).

Dari informasi yang beredar, muncul dugaan aksi teror pocong tersebut dijadikan modus kejahatan seperti pencurian atau perampokan dengan cara menakut-nakuti warga. Oleh karena itu, Indra meminta masyarakat tenang.

Sebab, menurutnya, aksi-aksi menyerupai teror tersebut diduga sengaja dilakukan untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Situasi itu kemudian dapat dimanfaatkan oleh pelaku kriminal untuk menjalankan aksinya saat lingkungan dalam kondisi tidak kondusif.

"Jangan sampai masyarakat merasa takut yang justru dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian maupun perampokan," ujarnya.

Indra menegaskan, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, Polresta Tangerang melalui fungsi Bhabinkamtibmas bersama unsur Babinsa dan perangkat lingkungan akan meningkatkan patroli di wilayah permukiman warga, khususnya pada malam hingga dini hari.

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau ronda malam sebagai langkah antisipasi menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

"Kami juga mengajak masyarakat menghidupkan kembali ronda atau siskamling. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama," ucapnya.

 

