Pengemudi Mobil Ngamuk Usai Diklakson, Korban Dipukul hingga Diancam Ditembak di Cibubur

JAKARTA - Pengemudi mobil menjadi korban penganiayaan di Jalan Alternatif Cibubur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 17 Mei 2026. Penganiayaan itu dilakukan pengemudi lain yang tak terima diklakson korban.

Aksi penganiayaan itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat korban beberapa mendapatkan pemukulan oleh terduga pelaku. Terdengar suara wanita yang histeris meminta tolong.

Selain itu, terdengar terduga pelaku melontarkan ancaman akan menembak korban.

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri Kompol Robby Kartika Putri menjelaskan, korban menglakson pelaku lantaran kaget. Saat itu, pelaku tiba-tiba masuk ke Jalan Alternatif Cibubur usai keluar dari Jalan Masjid At Taqwa.

“Pelapor pun spontan kaget dan pelapor membunyikan klakson panjang sebanyak satu kali, akan tetapi karena tidak terjadi hal apapun pelapor tetap melanjutkan perjalanan,” kata Robby, Senin (18/5/2026).