HOME NEWS NUSANTARA

Driver Ojol Diduga Dianiaya di Labuan Bajo, Pelaku Diburu Polisi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |20:10 WIB
JAKARTA - Seorang driver ojek online (ojol), Donatus Darso diduga dianiaya sekelompok orang di kawasan Bandara Internasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin, 13 April 2026. Ojol yang biasa mengangkut penumpang di daerah Labuan Bajo tersebut mengaku trauma atas kejadian tersebut.

Donatus kemudian melaporkan insiden dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Manggarai Barat. Ia berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas peristiwa yang dialaminya.

"Trauma. Sudah dua hari tidak kerja. (Berharap) proses hukum dan diusut sampai tuntas," kata Donatus, dikutip Rabu (15/4/2026).

Donatus menceritakan, kejadian tersebut bermula saat dirinya mendapat orderan untuk menjemput wisatawan perempuan asal Eropa di Bandara Komodo. Namun, Donatus diminta untuk tidak menjemput di area dekat bandara atas kesepakatan antara ojol dan sopir angkutan wisata setempat.

Donatus kemudian mengarahkan penumpang untuk bertemu di depan sebuah minimarket yang lokasinya cukup jauh dari pintu keluar bandara. Kata Donatus, penumpang tersebut menyetujui dan mendatangi lokasi tersebut.

      
