Motif Pembunuhan Sadis di Muara Enim Terungkap, Pelaku Emosi Ditagih iPhone

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |19:00 WIB
Kasus Pembunuhan (foto: freepik)
JAKARTA - Polisi mengungkap motif di balik pembunuhan sadis terhadap APS (23), seorang ibu rumah tangga asal Desa Parjito, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaku yang merupakan mantan kekasih korban, M Ari Pratama (33), nekat menghabisi nyawa korban diduga karena emosi usai terlibat cekcok soal permintaan iPhone.

Kasat Reskrim Polres Muara Enim, AKP Muhamad Andrian mengatakan, peristiwa itu bermula saat korban dan pelaku menyewa kamar di sebuah penginapan pada Minggu 24 Mei 2026.

"Korban meminta dibelikan telepon seluler jenis iPhone. Namun tersangka menolak dengan alasan korban masih berstatus istri orang dan belum bercerai. Penolakan itu memicu pertengkaran hingga berujung pembunuhan," ujar Andrian, Jumat (29/5/2026).

Dalam kondisi emosi, tersangka kemudian menindih dan mencekik korban hingga tewas di atas kasur penginapan. Setelah memastikan korban meninggal, pelaku meninggalkan lokasi sambil membawa telepon seluler milik korban.

 

