WN Korea Selatan Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan

BEKASI - Seorang warga negara (WN) Korea Selatan, berinisial S (66) ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban diduga menjadi korban pembunuhan.

Kapolsek Tambun, Kompol Wuryanti mengatakan, korban ditemukan meninggal dunia oleh putrinya.

“Kronologinya, kemarin sore sekitar pukul 15.00 WIB beliau ditemukan oleh putrinya. Sudah dalam kondisi meninggal,” kata Wuryanti kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, korban ditemukan seorang diri di dalam rumah. Saat ditemukan, tubuh korban sudah bersimbah darah.

“Betul, sendiri di rumah. Betul, kondisinya bersimbah darah,” ujarnya.