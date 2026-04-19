Sadis! Anak Diduga Bunuh Ibu Tiri di Tangerang Gegara Dimarahi

JAKARTA – Seorang ibu berinisial W (45) diduga dibunuh oleh anak tirinya sendiri, NS (25), di Kampung Babakan, Binong, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi telah menangkap pelaku.

"Sudah kami tangkap pelakunya kemarin pukul 05.00 WIB di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang," kata Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Selatan, AKP Wira Graha, Minggu (19/4/2026).

Peristiwa ini bermula pada Jumat (18/4) sekitar pukul 19.00 WIB. Polisi menerima laporan melalui layanan 110 terkait dugaan pembunuhan.

Tim Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama Polsek Curug, kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Pada Jumat (18/4) pukul 19.00 WIB, kami mendapat laporan melalui layanan 110 adanya dugaan pembunuhan. Kemudian Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama Polsek Curug melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Dari olah TKP, kami menemukan jenazah perempuan inisial W (45) dalam kondisi berlumuran darah. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Tangerang,” ucapnya.