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Breaking News! KPK Gelar OTT di Jakarta Barat

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |10:39 WIB
Breaking News! KPK Gelar OTT di Jakarta Barat
KPK OTT di Jakbar (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar wilayah Jakarta Barat. 

Adanya OTT ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. 

"Benar," kata Fitroh saat dihubungi wartawan, Rabu (3/6/2026). 

Kendati begitu, Fitroh belum membeberkan lebih jauh perihal giat tersebut. Termasuk siapa dan berapa pihak yang ditangkap dalam OTT ini. 

Mereka yang terjaring dalam operasi senyap ini kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

KPK memiliki batas waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang tertangkap dalam OTT. 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
KPK OTT di Jakbar KPK OTT KPK
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