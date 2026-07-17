Kasus Amplop Menhut Raja Juli, Ini Kata Bupati Kuansing Suhardiman!

JAKARTA - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, mengaku tidak pernah memberikan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni. Ia menegaskan, bukan dirinya yang menyerahkan amplop tersebut.

"(Amplop) yang mana tuh? Bukan, bukan saya (yang memberikan)," kata Suhardiman usai diperiksa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (17/7/2026).

Suhardiman juga mengaku tidak mengetahui isi amplop yang dimaksud. Ia mengatakan, tidak tahu bahwa amplop tersebut berisi uang.

"Saya enggak tahu isinya, saya enggak tahu isinya apa ya," tambah dia.