Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Amplop Menhut Raja Juli, Ini Kata Bupati Kuansing Suhardiman!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |13:53 WIB
Kasus Amplop Menhut Raja Juli, Ini Kata Bupati Kuansing Suhardiman!
Bupati Kuansing, Suhardiman Amby (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, mengaku tidak pernah memberikan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni. Ia menegaskan, bukan dirinya yang menyerahkan amplop tersebut.

"(Amplop) yang mana tuh? Bukan, bukan saya (yang memberikan)," kata Suhardiman usai diperiksa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (17/7/2026).

Suhardiman juga mengaku tidak mengetahui isi amplop yang dimaksud. Ia mengatakan, tidak tahu bahwa amplop tersebut berisi uang.

"Saya enggak tahu isinya, saya enggak tahu isinya apa ya," tambah dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230649//kpk-gy4t_large.jpg
KPK Dalami Praktik Culas Opini WTP Muara Enim dari Pejabat hingga Pegawai BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230559//kpk-lh7G_large.jpg
KPK Kembali Geledah Rumah Bupati Etik Suryani dan Kepala Dinas PU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230535//korupsi-fbCR_large.jpg
Berkas Kasus Bupati Fadia Arafiq Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230462//kpk-f9wy_large.jpg
KPK Telisik Laporan Dugaan Korupsi di Jambi, Terkait Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230432//korupsi-hVQi_large.jpg
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Usut Opini WTP di Pemkab Muara Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230302//rudi_setiawan_dilantik_jadi_irjen_kementerian_imigrasi_dan_pemasyarakatan-jylK_large.jpg
Eks Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan Dilantik Jadi Irjen Kementerian Imipas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement