Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berkas Kasus Bupati Fadia Arafiq Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |17:27 WIB
Berkas Kasus Bupati Fadia Arafiq Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang
Fadia Arafiq (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq (FAR), pada Kamis (16/7/2026). Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

"KPK telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor, dengan terdakwa saudari FAR ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (16/7/2026).

Seiring pelimpahan berkas perkara tersebut, penahanan Fadia Arafiq juga dipindahkan. Fadia yang sebelumnya ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK kini dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

"Guna mendukung kelancaran dan efektivitas proses persidangan," imbuh Budi.

Selanjutnya, JPU KPK akan menunggu penetapan jadwal sidang dari majelis hakim. Sidang perdana nantinya akan diawali dengan pembacaan surat dakwaan sebagai awal pemeriksaan perkara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230432/korupsi-hVQi_large.jpg
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Usut Opini WTP di Pemkab Muara Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230425/jaksa-uXQl_large.jpg
Profil Chatarina Girsang, Jaksa Penyidik Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230159/said_didu-0xoi_large.jpg
Said Didu: Kasus Eks Jampidsus Febrie Jangan Sampai Padamkan Obor Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230117/bgn-gjsI_large.jpg
LPSK Tolak JC Sony Sonjaya, Kejagung Pastikan Penyidikan Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230071/kejagung-adJj_large.jpg
Gandeng KPK, Sinyal Kejaksaan Usut Tuntas Kasus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230050/polri-ETdQ_large.jpg
Penyidik Polri Datang Bawa Koper Besar, Kejagung Sebut Terkait Korupsi Febrie Adriansyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement