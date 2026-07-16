Tragis! Pria Ini Nyaris Tewas Usai Diterkam dan Diseret Buaya ke Laut, Selamat Usai Melawan

Pria Ini Nyaris Tewas Usai Diterkam dan Diseret Buaya ke Laut

PASANGKAYU – Musmuliadi, warga Dusun Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, nyaris tewas setelah diserang buaya saat memanah ikan di Pantai Pangiang. Korban menderita luka parah akibat kejadian tersebut.

“Kejadian bermula ketika korban Musmuliadi bersama tiga rekannya pergi ke Pantai Pangiang pukul 22.00 WITA,” ujar Kapolsek Bambalamotu AKP Yauri Yusuf, Rabu (15/7/2026).

Mereka kemudian turun ke laut untuk menyelam dan memanah ikan. Seekor buaya tiba-tiba menyerang Musmuliadi. Buaya tersebut sempat menggigit dan menyeret tubuh korban ke arah tengah laut.

"Korban berupaya melawan hingga akhirnya berhasil melepaskan diri dari gigitan buaya," ujar AKP Yauri Yusuf.

Melihat kejadian tersebut, tiga rekan korban langsung memberikan pertolongan. Mereka menarik Musmuliadi menuju tepi pantai sebelum membawanya ke Puskesmas Bambalamotu.

Akibat serangan buaya, korban mengalami luka robek dan cedera pada kaki kanan serta bagian selangkangan. Tenaga medis di Puskesmas Bambalamotu memberikan penanganan darurat berupa penjahitan luka dan pemasangan bidai pada kaki kanan korban sekitar pukul 03.30 WITA.