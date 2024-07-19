Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seorang Ibu Membiarkan Putri Balitanya Bermain dengan Ratusan Anak Buaya

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:29 WIB
Seorang Ibu Membiarkan Putri Balitanya Bermain dengan Ratusan Anak Buaya
Seorang ibu membiarkan putri balitanya bermain dengan ratusan anak buaya (Foto: SCMP/TikTok)
THAILAND - Gambar seorang anak perempuan berusia empat tahun di Thailand bermain dengan ratusan buaya yang baru lahir telah memicu kekhawatiran dan kritikan pedas di dunia maya.

Menurut saluran TV Thailand Thaich8 News, pada awal Juli, seorang ibu asal Thailand Kwanrudee Siripreecha mengunggah beberapa video putrinya bermain dengan lebih dari 200 bayi buaya.

Foto ini menunjukkan gadis tak kenal takut itu dengan gembira berbaring di kolam, ditutupi dengan banyak anak buaya. Balita itu juga terlihat memegang beberapa anak buaya.

Profil Facebook Kwanrudee menunjukkan bahwa dia menjalankan peternakan buaya di Thailand.

Thailand adalah salah satu produsen dan eksportir produk buaya terbesar di dunia, termasuk kulit, daging, dan produk sampingan lainnya.

Menurut Departemen Perikanan Thailand, negara ini memiliki lebih dari 1.000 peternakan yang menghasilkan 1,2 juta buaya.

Sumber online menunjukkan bahwa produk berbahan dasar buaya, seperti tas tangan Himalaya Birkin, biasanya bisa dijual dengan harga hingga 2,4 juta baht (USD66.000) sementara setelan kulit buaya bisa dijual dengan harga sekitar 200.000 baht.

Daging reptil ini dijual dengan harga hingga 300 baht (USD8) per kilo.

Kwanrudee mengatakan kepada Thaich8 News bahwa putrinya telah terpesona dengan bayi buaya sejak dia berusia dua tahun.

“Putri saya suka memasukkan reptil yang baru lahir ke dalam mangkuk air dan melihat mereka berenang,” katanya.

