HOME NEWS INTERNATIONAL

Mirip Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso, Ini Kronologi 6 Turis Asing Tewas Usai Minum Teh Sianida di Thailand

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |07:53 WIB
Mirip Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso, Ini Kronologi 6 Turis Asing Tewas Usai Minum Teh Sianida di Thailand
Ilustrasi turis asing meninggal di Thailand ( Foto : Khaleej Time)
A
A
A

JAKARTA - Mirip kasus kopi sianida Jessica Wongso, ini kronologi 6 turis asing tewas usai minum teh sianida di Thailand.

Hal ini terjadi pada Selasa 16 Juli 2024. Pihak kepolisian Thailand melaporkan adanya keracunan sianida menyebabkan kematian enam warga asing. Hingga mayatnya ditemukan di sebuah kamar hotel mewah Bangkok.

Ternyata, mirip kasus kopi sianida Jessica Wongso. Berikut ini kronologi 6 turis asing tewas usai minum teh sianida di Thailand:

Penemuan kematian ini ketika staf di Grand Hyatt Erawan bintang lima di ibu kota Thailand memasuki suite di lantai lima setelah para tamu melewatkan check-out lebih dari 24 jam.

Saat polisi tiba di lokasi kejadian, mereka menemukan mayat tiga pria dan tiga wanita, sebuah meja berisi makanan utuh yang dibungkus plastik dan gelas bekas dengan bekas bubuk putih.

Pintunya dikunci dari dalam, kata polisi, meski pintu belakang dibiarkan tidak terkunci. Pihak berwenang awalnya mengatakan mereka sedang mencari orang ketujuh yang merupakan bagian dari pemesanan hotel.

Halaman:
1 2
      
