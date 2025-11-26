Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wilayah Thailand Dilanda Hujan Terparah dalam 300 Tahun, Banjir Tewaskan 33 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |15:47 WIB
JAKARTA - Beberapa wilayah di Thailand sedang berjuang melawan banjir yang memecahkan rekor dan telah menewaskan setidaknya 33 orang. Banjir besar yang melanda sepuluh provinsi di wilayah selatan negara itu selama seminggu terakhir mendorong pihak berwenang untuk mengerahkan kapal militer dan helikopter guna mendukung upaya bantuan.

Kota Hat Yai, pusat bisnis yang berbatasan dengan Malaysia, mencatat curah hujan terberat dalam 300 tahun — 335 mm dalam satu hari, menurut laporan BBC. Perahu, truk dengan muatan tinggi, dan jet ski juga telah dikerahkan untuk mengevakuasi penduduk, kata gubernur provinsi Songkhla, tempat Hat Yai berada.

Kabinet Thailand pada Selasa (25/11/2025) menyatakan Songkhla sebagai zona bencana, sehingga memungkinkan tersedianya dana untuk bantuan.

Foto-foto menunjukkan kendaraan dan rumah-rumah terendam di kota, sementara penduduk yang putus asa menunggu pertolongan di atap rumah mereka.

 

