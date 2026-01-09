Hujan Lebat, Sejumlah Wilayah di Aceh Timur Dilanda Banjir

JAKARTA – Hujan lebat melanda wilayah Aceh Timur menyebabkan sejumlah titik kembali banjir. Polisi pun bersiaga untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam tersebut.

Adapun sejumlah wilayah hukum Polres Aceh Timur yang mulai terdampak banjir susulan di antaranya Indra Makmur, Ranto Peureulak, Simpang Ulim, Madat, Pantee Bidari, dan Julok.

“Sampai saat ini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih turun. Warga kami imbau untuk waspada,” kata Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurniadi, dikutip Jumat (9/1/2026).

Irwan menyebutkan, genangan air sudah merendam badan jalan. Sejumlah alat kelengkapan evakuasi, seperti perahu karet dan kano (perahu fiber), telah disiagakan.

Ia mengimbau warga untuk terus waspada dan segera menginformasikan kepada kepolisian apabila situasi sudah dalam keadaan darurat.

“Apabila memerlukan bantuan atau pertolongan, agar segera menyampaikan kepada kepolisian sehingga bisa ditangani secara cepat,” ujarnya.

