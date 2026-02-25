Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Demo di Mapolda DIY Kondusif, Polisi Serahkan 3 Mahasiswa ke Pihak Rektorat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |01:30 WIB
Demo di Mapolda DIY Kondusif, Polisi Serahkan 3 Mahasiswa ke Pihak Rektorat
Ilustrasi demonstrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Demonstrasi yang berlangsung di depan Mapolda DIY berakhir ricuh dan diwarnai pengrusakan pagar sisi timur Mapolda. Meski begitu, situasi dapat dikendalikan kepolisian.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Ihsan menyayangkan unjuk rasa yang awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi harus berakhir ricuh serta disertai pengrusakan fasilitas.

“Kami menyayangkan aksi tersebut berakhir ricuh dan terjadi pengrusakan pada pagar sisi timur Mapolda. Namun, secara umum situasi dapat dikendalikan oleh petugas di lapangan,” katanya, Rabu (25/2/2026).

Dalam kegiatan tersebut, petugas sempat mengamankan tiga mahasiswa. Namun, mereka telah diserahkan kembali kepada pihak rektorat pada pukul 22.30 WIB setelah dilakukan koordinasi dengan pihak kampus.

Lebih lanjut, Ihsan menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai adanya tembakan gas air mata maupun tembakan peringatan tidak benar.

“Kami tegaskan bahwa selama kegiatan pengamanan, petugas tidak dilengkapi senjata. Suara yang terdengar di lokasi berasal dari petasan yang dibawa oleh massa aksi,” ujarnya.

Saat ini, situasi di depan Mapolda DIY dilaporkan aman dan terkendali. Arus lalu lintas telah kembali normal dan secara umum kondisi kamtibmas di wilayah DIY dalam keadaan kondusif.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
