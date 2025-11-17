Demo di Balai Kota DKI, Buruh Desak Kenaikan UMP 2026

JAKARTA - Massa buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Provinsi DKI Jakarta pada Senin (17/11/2025). Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026.

Dari pantauan iNews Media Group, sekira pukul 12.30 WIB massa aksi berkumpul tepat di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Mereka tampak mengenakan seragam khas masing-masing serikat pekerja.

Dalam aksinya, massa buruh mengerahkan tiga mobil komando sebagai media bagi para orator untuk menyampaikan aspirasinya. Massa aksi juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menemui buruh untuk membahas terkait kenaikan UMP.

Massa berjanji tidak akan meninggalkan lokasi aksi sebelum perwakilan dari masing-masing serikat pekerja bertemu dengan Pramono Anung. Mereka juga meminta agar pertemuan dengan gubernur tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun.

"Kita memang mau ditemui oleh Kadisnaker dengan staf gubernur, katanya Pak Gubernur lagi dinas. Menemui buruh, menemui pekerjaan, menemui masyarakat DKI adalah bagian dari dinas Gubernur," ucap orator dari atas mobil komando.

Dengan adanya demo ini, massa aksi menutup ruas Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Patung Kuda. Arah sebaliknya di ruas jalan tersebut juga ditutup oleh peserta aksi.

(Arief Setyadi )